Капелло посетил хоккейный матч в Москве

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».

«Мне очень понравился матч между «Динамо» и «Локомотивом». Я был приглашен «Динамо», и поэтому, естественно, болел за московский клуб. Мне очень понравилась игра. Правда, у «Динамо», конечно, «выпал» второй период, в эти 20 минут «Локомотив» был намного сильнее. Что я делаю в Москве? Я живу в Москве», - заявил Капелло журналистам.