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    Капелло посетил хоккейный матч в Москве

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».

    «Мне очень понравился матч между «Динамо» и «Локомотивом». Я был приглашен «Динамо», и поэтому, естественно, болел за московский клуб. Мне очень понравилась игра. Правда, у «Динамо», конечно, «выпал» второй период, в эти 20 минут «Локомотив» был намного сильнее. Что я делаю в Москве? Я живу в Москве», - заявил Капелло журналистам.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2015 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 24 октября 2015, 13:46

      А чего же ему не жить в Москве? Денег до фига, человек живет и радуется жизни.

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