Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фонтанельо: «Дзюба - лучший форвард РФПЛ»

    Защитник "Урала" Пабло Фонтанельо сравнил уровни чемпионатов России и Украины, где аргентинец играл в составе "Черноморца", а также сказал, что считает нападающего "Зенита" Артема Дзюбу сильнейшим форвардом РФПЛ.

    "Средний уровень команд в РФПЛ очень высокий. Если в Украине за чемпионство борются две-три команды, то в России на титул могут претендовать сразу шесть-семь клубов. А клубы со «дна» турнирной таблицы могут отобрать очки абсолютно у любого соперника, это было хорошо заметно в концовке прошлого сезона.

    Кто лучший нападающий в РФПЛ? Конечно, это форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он очень сильный и техничный нападающий, для своего роста довольно координированный. Довольно сложно выиграть у него единоборство на втором этаже. Думаю, для любого защитника Дзюба не подарок", - сказал Фонтанельо.

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 07:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 24 октября 2015, 11:41

      Если Дзюба техничный и координированный для своего роста, то Ибрагимович - Господь Бог.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 24 октября 2015, 09:21

      Думбия лучший форвард!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Titan Nsk 24 октября 2015, 08:44

      Неуклюж для форварта

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 24 октября 2015, 08:03

      Никогда Дзюба техничным не был.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11