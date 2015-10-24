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    «Урал» - «Амкар». Онлайн-трансляция

    "Урал" продолжает демонстрировать агрессивный и результативный футбол, поразив ворота соперников в одиннадцати из двенадцати проведенных матчей. По забитым голам подопечные Вадима Скрипченко уступают только первой тройке команд чемпионата."Амкар" же не раз доказывал, что в любом состоянии может доставить проблемы всем соперникам. Выездная ничья с "Зенитом" говорит сама за себя. Пермяки свои очки исправно набирают и находятся на комфортном расстоянии от зоны вылета. Статус дерби обязывает соперников играть только на победу.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Урал" - "Амкар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 12:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 11:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      RMden 24 октября 2015, 13:10

      Две равные команды.

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