«Урал» - «Амкар». Онлайн-трансляция

"Урал" продолжает демонстрировать агрессивный и результативный футбол, поразив ворота соперников в одиннадцати из двенадцати проведенных матчей. По забитым голам подопечные Вадима Скрипченко уступают только первой тройке команд чемпионата."Амкар" же не раз доказывал, что в любом состоянии может доставить проблемы всем соперникам. Выездная ничья с "Зенитом" говорит сама за себя. Пермяки свои очки исправно набирают и находятся на комфортном расстоянии от зоны вылета. Статус дерби обязывает соперников играть только на победу.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Урал" - "Амкар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 12:00, не пропустите!