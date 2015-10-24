«Спартак» вернет Дзюбе 7 миллионов

Сумма, которую «Спартак» должен будет вернуть своему бывшему футболисту, а ныне форварду «Зенита» Артему Дзюбе, составит семь миллионов рублей — ровно столько составляла зарплата футболиста за февраль 2015 года в стане красно-белых. Напомним, что тогда указанная сумма была взыскана с футболиста в виде штрафа за интервью официальному сайту «Зенита».

"Суммарные поощрительные выплаты за февраль, согласно тогдашнему курсу, составляют около семи миллионов рублей, и именно эту сумму заявила сторона Дзюбы на заседании Палаты по разрешению споров. Позже комитет по статусу и переходам футболистов обязал «Спартак» выплатить игроку причитающиеся ему деньги", - сообщил источник в РФС.