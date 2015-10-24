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    «Спартак» вернет Дзюбе 7 миллионов

    Сумма, которую «Спартак» должен будет вернуть своему бывшему футболисту, а ныне форварду «Зенита» Артему Дзюбе, составит семь миллионов рублей — ровно столько составляла зарплата футболиста за февраль 2015 года в стане красно-белых. Напомним, что тогда указанная сумма была взыскана с футболиста в виде штрафа за интервью официальному сайту «Зенита».

    "Суммарные поощрительные выплаты за февраль, согласно тогдашнему курсу, составляют около семи миллионов рублей, и именно эту сумму заявила сторона Дзюбы на заседании Палаты по разрешению споров. Позже комитет по статусу и переходам футболистов обязал «Спартак» выплатить игроку причитающиеся ему деньги", - сообщил источник в РФС.

    Источник: Известия

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    24.10.2015 06:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Sneige 24 октября 2015, 16:15

      да уж, смотря на его игру, хочется пожелать только лучшего....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      IngvarP 24 октября 2015, 14:20

      Не главное, что вернули Дзюбе.
      Главное - Фидун -7 и опозорился.

      1
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 24 октября 2015, 13:25

      мир с ума сошел. это бревно должно получать не больше 30 тыс р

      2
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      Рейтинг: +29

      RMden 24 октября 2015, 12:53

      Мдааааа...За такие гроши можно пару беларуских команд содержать

      2
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      Рейтинг: +92

      taben 24 октября 2015, 11:13

      Ладно Дзюба.. он хоть голы забивает, надежда российского футбола так сказать. А вот Кокорин с его упомрачительной зп

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 24 октября 2015, 11:11

      Слава Богу, ему вернут эти деньги...фух...мы тут все испережевались - как он там без шестизначной зарплаты за ФЕВРАЛЬ... Теперь наши души спокойны, Дзюбе будет на что купить буханочку хлеба и пакетик молока...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Dongun > MagicArs 24 октября 2015, 13:37

      Семизначной...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 24 октября 2015, 10:52

      а поощрение за что? за то что нарушил условия контракта? Вот вам и ноукриминалити!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 24 октября 2015, 08:17

      я таких денег за полжизни не заработаю, работая в чертовой школе...

      9
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      Рейтинг: +24

      janjak93 > Karpathian 24 октября 2015, 09:03

      таки да

      0
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > Karpathian 24 октября 2015, 09:32

      Зато дадите образование многим детям, Надеюсь благодарным ученикам.

      7
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      Рейтинг: +160

      veltrener > Van Vanovich 24 октября 2015, 11:10

      воришка дзюба свою благодарность выразил весьма необычным образом

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      Рейтинг: +64

      fanat1244 > veltrener 24 октября 2015, 15:01

      Предатель он и девочка валютная, каких поискать! Привет ему от фаната Динамо (Ставрополь) этому убогому игрочишке!!! Аж тошно! Люди пашут за 15 тысяч рублей на полях, убирая урожай, а этот что делает для людей???? (((((

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > Van Vanovich 12 апреля 2016, 09:52

      о да, детки меня любят, я сам недавно еще в школе учился))))))))

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