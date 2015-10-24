Трабукки: «Слуцкий отлично мог бы работать в Италии или Англии»

Футбольный агент Марко Трабукки поделился своим мнением о главном тренере ЦСКА и сборной России Леониде Слукцком.

«Слуцкий создал правильную атмосферу внутри сборной России, и результаты не заставили себя ждать. Он вполне способен работать и в других европейских чемпионатах. Слуцкий отлично справился бы в Италии или Англии. Он хорош во многих отношениях, но особенно – в плане тактики», - считает Трабукки.