Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Трабукки: «Слуцкий отлично мог бы работать в Италии или Англии»

    Футбольный агент Марко Трабукки поделился своим мнением о главном тренере ЦСКА и сборной России Леониде Слукцком.

    «Слуцкий создал правильную атмосферу внутри сборной России, и результаты не заставили себя ждать. Он вполне способен работать и в других европейских чемпионатах. Слуцкий отлично справился бы в Италии или Англии. Он хорош во многих отношениях, но особенно – в плане тактики», - считает Трабукки.

    Источник: Itasportpress

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      janjak93 24 октября 2015, 09:08

      Слуцкий очень хорош!!! но за границу думаю не стоит...В РПЛ пусть остается и совмещает в сборной!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11