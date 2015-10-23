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    Россия не может приобрести права на показ Евро-2016 из-за отсутствия денег

    На сегодняшний день Россия все еще не выкупила телевизионные права на показ матчей чемпионата Европы 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

    «Россия все еще ведет переговоры по выкупу телеправ финальной части чемпионата Европы. Вся информация о каналах, которые получат эксклюзивные права на показ матчей Евро-2016, появится на нашем официальном сайте» - говорится в заявлении пресс-службы.

    Сообщается, что обычно все переговоры такого рода ведут телеканалы со специальной компанией УЕФА. Но в случае с Россией этим занимается компания «Телеспорт», которая владеет практически всеми коммерческими правами РФС. Глава «Телеспорта» Петр Макаренко уже неоднократно ездил в Ньон, чтобы выкупить права на свою компанию, однако пока все переговоры завершались неудачно.

    Стоимость прав на показ матчей Евро-2016 составляет 22 миллиона евро.

    «Все дело в том, что у «Телеспорта» нет таких денег. Сейчас ведется поиск источника финансирования, кто бы смог одолжить частной компании такую сумму. Поручителем этого займа станет Виталий Мутко. Однако такого мецената пока не нашли, поэтому вопрос о телеправах повис в воздухе. Интересен еще один момент: после того, как деньги поступят на счета «Телеспорта» и она рассчитается с компанией, представляющей УЕФА, полученные телеправа будут проданы одному из центральных российских телеканалов. Не исключено, что это будет новый спортивный канал «Матч ТВ», - заявил источник из РФС.

    Отмечается также, что все остальные европейские страны заключили эксклюзивные контракты на показ Евро-2016 еще в сентябре 2014 года.

    Источник: Life

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    23.10.2015 23:51
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 24 октября 2015, 16:09

      "Сейчас ведется поиск источника финансирования, кто бы смог одолжить частной компании такую сумму. Поручителем этого займа станет Виталий Мутко.Однако такого мецената пока не нашли"....ахаха,пока такой поручитель вы никогда мецената не найдете)

      0
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      Рейтинг: +29

      RMden 24 октября 2015, 12:56

      Нет денег у России? Ну насмешили!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 24 октября 2015, 11:44

      Ну да, все деньги козломордie потратили на войны с Украиной и Сирией.
      У пуцина одолжите))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > Igreks 24 октября 2015, 12:04

      Мозги себе одолжи.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > GM 24 октября 2015, 12:16

      А у кого ему их одалживать? У Обамы-дефолтника, что ль?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 24 октября 2015, 11:17

      Опять Мутко чего-то мутит. Как это? какая-то мелкая конторка тип ИП всуналась посредником между УЕФА и нашими федеральными каналами? Что за блевота?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      MagicArs 24 октября 2015, 10:59

      Опять к Усманову на поклон...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Roman1988 24 октября 2015, 10:59

      Ну Газпрому надо задуматься, возможно стать спонсором ещё одного турнира, тем более сейчас время очень подходящее, ЧЕ 2016, ЧМ 2018.. Не мы одни же будем смотреть, но ещё и хохлы, белоруссы, казахи, киргизы, узбеки, таджики и др. Т.к. если в нашей стране нет денег, то как они насобирают такую сумму на Украине или в Армении?? Мы вынуждены не только кормить эти полустраны, но ещё и развлекать... а если не могут заплатить нам деньги, пусть расплачиваются территорией..

      -3
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      ...
      Рейтинг: +7

      Agvan > Roman1988 24 октября 2015, 11:23

      Ты болван,полустрана это ты,а не Армения!

      3
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Agvan 24 октября 2015, 11:46

      он скореевсего полуфабрикат)) мозок не наблюдается))

      3
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      ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > Roman1988 24 октября 2015, 12:33

      "Полустраны", "расплата территориями".....типичный муdak!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 октября 2015, 10:57

      Интерес к нашей сборной в последнее время упал, в этом думаю причина

      0
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      Рейтинг: +14

      Poperon 24 октября 2015, 10:12

      )) Фигня это всё! придет время все выкупят. Эта новость просто для всплеска активности.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Poperon 24 октября 2015, 10:18

      Совершенно верно! Из года в год такая хренатень печатается, ненавижу продажных журналюг!!!

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 24 октября 2015, 09:01

      Лихтенштейн и Люксембург тоже купили?

      1
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 24 октября 2015, 08:10

      Вот это приплыли...

      2
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