Россия не может приобрести права на показ Евро-2016 из-за отсутствия денег

"Сейчас ведется поиск источника финансирования, кто бы смог одолжить частной компании такую сумму. Поручителем этого займа станет Виталий Мутко.Однако такого мецената пока не нашли"....ахаха,пока такой поручитель вы никогда мецената не найдете)
На сегодняшний день Россия все еще не выкупила телевизионные права на показ матчей чемпионата Европы 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
«Россия все еще ведет переговоры по выкупу телеправ финальной части чемпионата Европы. Вся информация о каналах, которые получат эксклюзивные права на показ матчей Евро-2016, появится на нашем официальном сайте» - говорится в заявлении пресс-службы.
Сообщается, что обычно все переговоры такого рода ведут телеканалы со специальной компанией УЕФА. Но в случае с Россией этим занимается компания «Телеспорт», которая владеет практически всеми коммерческими правами РФС. Глава «Телеспорта» Петр Макаренко уже неоднократно ездил в Ньон, чтобы выкупить права на свою компанию, однако пока все переговоры завершались неудачно.
Стоимость прав на показ матчей Евро-2016 составляет 22 миллиона евро.
«Все дело в том, что у «Телеспорта» нет таких денег. Сейчас ведется поиск источника финансирования, кто бы смог одолжить частной компании такую сумму. Поручителем этого займа станет Виталий Мутко. Однако такого мецената пока не нашли, поэтому вопрос о телеправах повис в воздухе. Интересен еще один момент: после того, как деньги поступят на счета «Телеспорта» и она рассчитается с компанией, представляющей УЕФА, полученные телеправа будут проданы одному из центральных российских телеканалов. Не исключено, что это будет новый спортивный канал «Матч ТВ», - заявил источник из РФС.
Отмечается также, что все остальные европейские страны заключили эксклюзивные контракты на показ Евро-2016 еще в сентябре 2014 года.