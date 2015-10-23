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    Ван Гаал: «Все только и говорят, что о дерби»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими ожиданиями от дерби против «Манчестер Сити», которое состоится в рамках десятого тура АПЛ.

    «Всегда лучше, если обладаешь большим выбором футболистов. Иногда у меня такого выбора не было – особенно в прошлом году – но теперь ситуация наладилась», - говорит ван Гаал.

    По словам голландца, множество людей с нетерпением ждут дерби.

    «В пригороде, где я живу, все только и говорят, что про дерби. Но это не является для меня проблемой. Я должен выполнять свою работу. В работе нужно опираться на разум, а не на эмоции. А для болельщиков это эмоциональный момент. Конечно, мы надеемся обыграть «Манчестер Сити».

    Матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится 25 октября.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    23.10.2015 22:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 октября 2015, 10:29

      боится))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > dzvinka 24 октября 2015, 10:29

      дайте зимний перерыв, уберите дерби из календаря, в ЛЧ не можем победить какойто там ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +10

      mancunian1992 > dzvinka 24 октября 2015, 13:46

      Ты фан Ливерпуля?

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 24 октября 2015, 00:28

      Уйди из МЮ,скорее!!!!

      -1
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