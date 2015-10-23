«Бавария» хочет заменить Роббена Бэйлом

«Бавария» интересуется приобретением полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

Сообщается, что именно Бэйла рассматривают в Мюнхене в качестве замены Арьену Роббену, чья форма в нынешнем сезоне разочаровывает руководство «Баварии». Валлиец будет главной трансферной целью немецкого клуба.

Ожидается, что шансы на покупку Бэйла вырастут, если преемником Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера «Баварии» станет бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти.