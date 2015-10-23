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    «Бавария» хочет заменить Роббена Бэйлом

    «Бавария» интересуется приобретением полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

    Сообщается, что именно Бэйла рассматривают в Мюнхене в качестве замены Арьену Роббену, чья форма в нынешнем сезоне разочаровывает руководство «Баварии». Валлиец будет главной трансферной целью немецкого клуба.

    Ожидается, что шансы на покупку Бэйла вырастут, если преемником Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера «Баварии» станет бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти.

    Источник: AS

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    23.10.2015 22:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27

      RotUndWeiss 26 октября 2015, 11:52

      Кря, кря, кря!!! Я могу ошибаться, но мне кажется, что там слишком большие отступные.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 24 октября 2015, 10:09

      Хорошая замена

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 24 октября 2015, 04:39

      жаль, что век лысого заканчивается. один из самых любимых футболистов современности

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      Рейтинг: +72

      HardPony 24 октября 2015, 00:56

      норм. пусть валит из реала. а в реал азара из членси

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      Рейтинг: +27

      zenit747 23 октября 2015, 23:31

      Крутая новость, Бавария давно сильных игроков у грандов Испании не покупала)

      2
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