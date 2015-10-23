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    Реднапп: «Гвардиола не вывел бы «Сандерленд» в шестерку лучших»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что результат клуба зависит в первую очередь от подбора футболистов, а роль тренера в успехе намного меньше.

    «Нужно помнить одну вещь: лошадь важнее жокея. В футболе важны игроки. Например, с тем составом, который есть у «Манчестер Сити», только идиот не смог бы бороться за чемпионство. Такой человек был бы полным дураком независимо от своей национальности. Поймите меня правильно: мне нравится Гвардиола, он великолепный тренер. Но если дать ему работу в «Сандерленде» или «Уотфорде», он не сможет сразу же вывести их топ-6», - уверен Реднапп.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2015 22:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 24 октября 2015, 04:42

      А Бердыев сука смог с Ростовом

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 24 октября 2015, 00:41

      Соглашусь но не совсем,в нынешнем Футболе роль тренера очень велика.С приходом в Сандерленд или Уотыорд Гвардиоллы координатно изменил бы настрой и моральный дух команды,не говорю,что в топ 6 попали бы,но заиграли в 100 раз лучше!

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 23 октября 2015, 23:35

      Никто не сможет, но с некоторыми тренерами, вполне боевые составы бывает играют как дно

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      Рейтинг: +7

      Agvan 23 октября 2015, 22:26

      Полностью согласен!

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