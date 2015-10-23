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    Моуринью: «Теперь я буду общаться с журналистами без уважения»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью недоволен тем, что журналисты часто задают вопросы, которые не относятся непосредственно к футболу. В связи с этим португалец намерен изменить свою манеру общения со СМИ.

    «Больше вы не получите от меня веселых заголовков. Я буду обращаться с вами так, как ваши боссы обращаются со мной: без уважения. Без уважения. Речь не о футболе – в футболе в принимаю любую критику, даже дурацкую. Но личная жизнь и разные глупости, которые вы выносите на всеобщее обозрение… Мне это не нравится, так что теперь мы перейдем на новый уровень деловых отношений», - пообещал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2015 21:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 октября 2015, 10:25

      о судьях забыл сказать, пенальти там, все такое ))

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