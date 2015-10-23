Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    МВД Украины открыло дело по факту избиения иностранных болельщиков в Киеве

    Главное управление МВД Украины в Киеве открыло дело по факту избиения иностранных болельщиков в ходе матча третьего тура Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Челси» (0:0).

    Напомним, ранее в британских СМИ была опубликована видеозапись, на которой фанаты «Динамо» избивают четырех темнокожих болельщиков. На основании появившейся в Интернете информации и было открыто это дело, поскольку от потерпевших никаких заявлений не последовало. Предварительно инцидент квалифицируется как хулиганство, и виновным грозит от четырех лет лишения свободы.

    Кроме того, в отношении «Динамо» УЕФА открыл дисциплинарное дело сразу по трем статьям: беспорядки на трибунах, расистское поведение болельщиков и блокирование проходов на стадионе. Решение по этому делу ожидается 27 октября.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2015 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11