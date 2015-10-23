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    Коста: «Есть люди, которые меня преследуют»

    Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал отношение к себе со стороны футбольной общественности Англии.

    «Думаю, Суарес уехал из Англии из-за того, как с ним тут обращались. Его сделали плохим парнем. Очевидно, что теперь его место занял я и что есть люди, которые меня преследуют. Если ты делаешь что-то плохое, и это попадает в газеты, то это нормально. Но если за тобой следят постоянно и ты все время в заголовках, то это нечестно. Я надеюсь, что все это мне только кажется и за мной никто не следит на самом деле», - говорит Коста.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2015 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 октября 2015, 09:57

      "это нечестно" - честный заговорил о честности)))

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