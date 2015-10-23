РФПЛ. «Уфа» с минимальным счетом одолела «Крылья Советов»

В матче, открывающем программу 13-го тура, «Уфа» оказалась сильнее самарских «Крыльев Советов». Единственный гол во втором тайме провел защитник хозяев Павел Аликин. Отметим, что этот матч стал дебютным для нового главного тренера «Уфы» Евгения Перевертайло.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Уфа (Уфа) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Аликин, 78.

Уфа: Нарубин, Аликин, Сухов, Кацалапов, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Зинченко (Фомин, 65), Диего Карлос, Игбун (Галиулин, 86), Кротов (Пурье, 46).

Крылья Советов: Конюхов, Симайс (Садик, 85), Надсон, Бурлак, Цаллагов, Чочиев (Корниленко, 67), Габулов, Молло, Померко, Бато, Яхович (Драгун, 78).

Предупреждения: Габулов, 68; Фомин, 76; Бурлак, 82.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

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