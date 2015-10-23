Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Локомотив» – «Бешикташ»

    После матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Бешикташем» УЕФА начал расследовать дисциплинарное дело, связанное с событиями, произошедшими в ходе матча. Московский клуб обвиняют в появлении на поле посторонних лиц, турецкий – в бросании болельщиками пиротехники и посторонних предметов, а также в беспорядках на трибунах. Дело будет рассмотрено 27 октября.

    Напомним, ранее «Локомотив» был наказан за оскорбительное поведение болельщиков частичным закрытием фанатской трибуны на матч с «Бешикташем».

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2015 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11