УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Локомотив» – «Бешикташ»

После матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Бешикташем» УЕФА начал расследовать дисциплинарное дело, связанное с событиями, произошедшими в ходе матча. Московский клуб обвиняют в появлении на поле посторонних лиц, турецкий – в бросании болельщиками пиротехники и посторонних предметов, а также в беспорядках на трибунах. Дело будет рассмотрено 27 октября.

Напомним, ранее «Локомотив» был наказан за оскорбительное поведение болельщиков частичным закрытием фанатской трибуны на матч с «Бешикташем».