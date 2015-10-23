Денисов требует от «Динамо» полного возмещения апрельского штрафа

Хавбек московского «Динамо» Игорь Денисов обратился с апелляцией в Комитет по статусу игроков. Футболист требует возмещения штрафа, который был наложен на него тогдашним главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

После конфликта с ним Денисов был отстранен от тренировок с основным составом и лишен восьмидесяти процентов зарплаты за апрель. Комитет постановил вернуть игроку половину зарплаты, однако полузащитник хочет получить назад всю сумму штрафа целиком.

В текущем сезоне Денисов сыграл за «Динамо» 12 матчей в чемпионате России, не записав на свой счет результативных баллов.