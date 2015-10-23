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    Денисов требует от «Динамо» полного возмещения апрельского штрафа

    Хавбек московского «Динамо» Игорь Денисов обратился с апелляцией в Комитет по статусу игроков. Футболист требует возмещения штрафа, который был наложен на него тогдашним главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

    После конфликта с ним Денисов был отстранен от тренировок с основным составом и лишен восьмидесяти процентов зарплаты за апрель. Комитет постановил вернуть игроку половину зарплаты, однако полузащитник хочет получить назад всю сумму штрафа целиком.

    В текущем сезоне Денисов сыграл за «Динамо» 12 матчей в чемпионате России, не записав на свой счет результативных баллов.

    Источник: ТАСС

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    23.10.2015 18:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 24 октября 2015, 11:01

      Жадность фрайера сгубила! Как он играл шикарно за Зенит, а как начал за каждую копеечку давиться, так его и на поле-то не видно, да и как от человека блевать хочется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 октября 2015, 21:39

      Говно а не человек!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Aztec58 23 октября 2015, 22:13

      походу про обеих

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Aztec58 2 ноября 2015, 23:48

      Про Денисова!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 23 октября 2015, 19:57

      Если он ещё с Динамо расплюётся, кто его ещё возьмёт в состав?

      -1
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