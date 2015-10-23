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    Клопп: «Не ожидал, что мы начнем главенствовать в лиге сразу после моего прихода»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о подготовке к воскресному матчу с «Саутгемптоном» и состоянии дел в команде.

    «Мы уже проанализировали игру соперника, теперь я знаю о них гораздо больше, чем раньше. Это хорошая организованная команда, которая может играть в свой футбол. Если же не давать им этого делать – у них есть Грациано Пелле, который будет цепляться за мячи. По мне, он отличный нападающий, техничный и мощный. Также отмечу Мане и Тадича, это очень неплохие игроки.

    Это хорошая команда, и игра не будет легкой, но мы играем на «Энфилде», и хотим показать, кто в доме хозяин.

    Я не ожидал, что мы начнем заправлять этой лигой, как только я начну работать. Она очень сильна, как сильны и наши соперники. У нас нет времени, чтобы в каждой следующей игре выступать на двадцать процентов лучше, чем в предыдущей. Но я вижу в нашей игре много того, что мы делаем на тренировках, однако пока можно сказать, что нам еще есть куда стремиться», – подчеркнул немец.

    Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» пройдет в это воскресенье, 25 октября. Начало встречи – в 19.15 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    23.10.2015 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 23 октября 2015, 22:10

      одно нытьё,ты тренируй и не пизди!

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