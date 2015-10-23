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    У Старриджа есть шанс сыграть против «Саутгемптона»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного форварда команды Даниэля Старриджа.

    «Я недавно говорил с Даниэлем, пока ситуация не улучшилась. Он ежедневно находится под наблюдением врачей. Если он сможет завтра тренироваться без ограничений, то мы включим его в заявку на воскресенье на матч против «Саутгемптона». Возможно, он выйдет не в основном составе, но если он будет здоров, он будет одним из вариантов усиления состава», – заявил немецкий специалист.
    Напомним, нападающий сборной Англии не смог принять участия в двух последних матчах «Ливерпуля» из-за травмы колена.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    23.10.2015 17:31
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