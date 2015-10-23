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    Манчини: «Интер» рассчитывает на Кондогбиа»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини заявил, что высоко оценивает способности полузащитника Жоффри Кондогбиа, несмотря на то, что выпустил игрока только на замену в концовке матча с «Ювентусом».

    «Я не сомневаюсь в нем. Он иногда может оказываться на скамейке, как и все остальные. Он здесь только три месяца, но я уверен, что он станет прекрасным хавбеком. Ему стоит быть спокойным, мы абсолютно в нем уверены. Даже Ван Бастен и Платини испытывали проблемы, когда приехали играть в Италию», – подчеркнул специалист.

    Напомним, Кондогбиа этим летом перешел в «Интер» из «Монако» за 40 миллионов евро. За итальянский клуб в этом сезоне он провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2015 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 23 октября 2015, 18:22

      как не ометился кто лтдавал пас на Икарди в матче сампдорией

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