Манчини: «Интер» рассчитывает на Кондогбиа»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини заявил, что высоко оценивает способности полузащитника Жоффри Кондогбиа, несмотря на то, что выпустил игрока только на замену в концовке матча с «Ювентусом».

«Я не сомневаюсь в нем. Он иногда может оказываться на скамейке, как и все остальные. Он здесь только три месяца, но я уверен, что он станет прекрасным хавбеком. Ему стоит быть спокойным, мы абсолютно в нем уверены. Даже Ван Бастен и Платини испытывали проблемы, когда приехали играть в Италию», – подчеркнул специалист.

Напомним, Кондогбиа этим летом перешел в «Интер» из «Монако» за 40 миллионов евро. За итальянский клуб в этом сезоне он провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.