«Эмполи» не хочет отпускать Сапонару в «Ювентус»

Спортивный директор «Эмполи» Марселло Карли заявил, что клуб не будет продавать полузащитника Риккардо Сапонару в зимнее трансферное окно.

«В январе никто не уйдет. Мы сохраним всех наших игроков, а те предложения, которые получим в июне, мы рассмотрим и примем решение в соответствии с политикой клуба. Мы привыкли к слухам в отношении наших игроков, это означает, что мы неплохо выступаем.

Сапонара является для нас важным игроком, и его отсутствие из-за дисквалификации больно бьет по нам», – подчеркнул Карли.

Отметим, что интерес к игроку проявляет туринский «Ювентус». Сумма трансфера может составить до 15 миллионов евро.