Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Берлускони разочарован работой Михайловича

    Президент «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал поражение своей команды в Кубка Берлускони от «Интера».

    «Мне сложно принять это поражение. Хотел, чтобы мы победили. Но мы сыграли просто ужасно.

    Будущее Михайловича? Сложно сказать, как все сложится. Вполне естественно, что я разочарован, ведь это турнир имени моего отца.

    Хотелось бы выиграть, но я воздержусь от дальнейших комментариев. Вы знаете, что победитель имеет право говорить, а проигравшему лучше помолчать», - рассказал Берлускони.

    Матч «Милана» и «Интера» в Кубке Берлускони завершился поражением команды Михайловича со счетом 0:1.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2015 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 23 октября 2015, 14:01

      все по делу ИНТЕР сейчас сильнее Милана форза ИНТЕР

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11