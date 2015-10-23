Фалькао может сменить «Челси» на «Фиорентину»

В ближайшее время "Челси" может досрочно разорвать с "Монако" договор аренды форварда Радамеля Фалькао. В январе нападающий сборной Колумбии имеет шанс переехать в Италию, где интерес к нему проявляет "Фиорентина".

После перехода из "Монако" Фалькао провел за лондонцев семь матчей, в шести из которых появлялся не ранее 60-й минуты. Только однажды Моуринью доверил ему полный матч, в котором команда уступила "Саутгемптону" 1:3.

Отметим, "Челси" арендовал Фалькао до конца сезона.