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    Фалькао может сменить «Челси» на «Фиорентину»

    В ближайшее время "Челси" может досрочно разорвать с "Монако" договор аренды форварда Радамеля Фалькао. В январе нападающий сборной Колумбии имеет шанс переехать в Италию, где интерес к нему проявляет "Фиорентина".

    После перехода из "Монако" Фалькао провел за лондонцев семь матчей, в шести из которых появлялся не ранее 60-й минуты. Только однажды Моуринью доверил ему полный матч, в котором команда уступила "Саутгемптону" 1:3.

    Отметим, "Челси" арендовал Фалькао до конца сезона.

    Источник: Express.co.uk

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    23.10.2015 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 23 октября 2015, 10:51

      До чего докатился! А мог бы играть у самого В.Г.Карпина!

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony > --Сергей-- 23 октября 2015, 14:24

      он и сейчас может. В армавир. Как раз его уровень нынешний

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > HardPony 23 октября 2015, 22:36

      "Нет. Фалькао к нам не поедет" ;))

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