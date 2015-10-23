Майер: «Хотели одержать победу, но не получилось»

Полузащитник «Шальке-04» Макс Майер сожалеет о том, что его команде не удалось одержать победу в матче третьего тура Лиги Европы со «Спартой».

«Мы хотели непременно одержать победу, к сожалению, не получилось. То, что уступая по ходу встречи, мы смогли сравнять счет, говорит о нашей силе духе. Мы по-прежнему первые в группе, поэтому ничего страшного не произошло.

К сожалению, после того, как мы повели в счете, мы стали играть немного пассивно, и футболисты "Спарты" использовали свободные зоны. "Спарта" - хорошая команда и они непросто так лидируют в чемпионате. Во втором тайме "Спарта" хладнокровно использовала свои моменты. К счастью, мы сделали счет 2:2» - рассказал Майер после матча.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы "Шальке" - "Спарта" закончился со счетом 2:2. Немецкий клуб занимает первое место в группе К с семью очками в активе, "Спарта" идет на втором месте с отставанием в два очка.