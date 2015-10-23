В Самаре будут вводить импортозамещение при строительстве стадиона

Заместитель министра строительства, главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал, что стоимость самарского стадиона чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России скорректируют к декабрю 2015 года.

«Стадион возводится за счет федеральных средств, но корректирует стоимость Самарская область, потому что проектировщиками являемся мы. Смета будет утверждена в ноябре этого года. Там, где это будет возможно, будем вводить импортозамещение материалов. Вскоре станет ясно, где нам можно сэкономить, а где этого делать не стоит», - заявил Баранников.

Самарский стадион примет шесть матчей чемпионата мира. Вмещать он будет 45 тысяч. Во время проведения турнира он будет называться "Самара Арена", а после окончания - "Космос Арена".