Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В Самаре будут вводить импортозамещение при строительстве стадиона

    Заместитель министра строительства, главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал, что стоимость самарского стадиона чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России скорректируют к декабрю 2015 года.

    «Стадион возводится за счет федеральных средств, но корректирует стоимость Самарская область, потому что проектировщиками являемся мы. Смета будет утверждена в ноябре этого года. Там, где это будет возможно, будем вводить импортозамещение материалов. Вскоре станет ясно, где нам можно сэкономить, а где этого делать не стоит», - заявил Баранников.

    Самарский стадион примет шесть матчей чемпионата мира. Вмещать он будет 45 тысяч. Во время проведения турнира он будет называться "Самара Арена", а после окончания - "Космос Арена".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2015 08:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11