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    Свобода: «Из-за трибун мы начали очень нервно»

    Главный тренер «Спарты» Зденек Свобода отметил давление трибун на «Фелтинс-Арене» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Шальке».

    «Из-за больших трибун мы начали очень нервно, но через некоторое время стало лучше. Злит, что мы очень быстро после стандарта получили мяч в свои ворота, но после мы разыгрывали очень хорошие комбинации и периодами были на одном уровне с «Шальке».

    Выход на поле Давида Лафаты немедленно окупился. Второй гол был разыгран как по нотам, но в итоге мы все равно можем довольствоваться лишь ничьей», - признался Свобода.

    Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы "Шальке" - "Спарта" закончился со счетом 2:2. Немецкий клуб занимает первое место в группе К с семью очками в активе, "Спарта" идет на втором месте с отставанием в два очка.

    Источник: ФК «Шальке-04»

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    23.10.2015 08:36
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