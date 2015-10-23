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    Тудор: «В Россию мы отправимся за победой»

    Главный тренер ПАОКа Игор Тудор не смог обыграть «Краснодар» на домашнем поле, но пообещал сделать это в России.

    «Это была хорошая игра в исполнении ПАОКа против такой сильной команды, как "Краснодар". Мы создали несколько опасных моментов, но не забили. Мы хорошо оборонялись, действовали компактно, и общая картина игры была положительной.

    Меня сегодня ничего не волновало, потому что ПАОК играл организованно. Нам сегодня не хватило мастерства, чтобы отдать хорошую точную передачу, забить гол и выиграть этот матч, поэтому я вел себя так эмоционально.

    Матч в Краснодаре будет очень важен в турнирном плане, но я стараюсь побеждать в каждой игре. Бывает так, что мы приспосабливаемся к стилю игры соперника. "Краснодар" - очень хорошая команда с качественными игроками, но сегодня мы заслужили больше, чем ничью. В Россию мы отправимся за победой», - заявил Тудор.

    Напомним, "Краснодар" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с ПАОКом (0:0). Следующий матч "Краснодар" проведет 5 ноября на своем поле против ПАОКа.

    Источник: Р-Спорт

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    23.10.2015 07:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2015, 08:23

      Не свисти, Игорёк!

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