Ориги: «Было тяжело преодолевать оборону «Рубина»

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги остался недоволен результатом домашнего матча группового этапа Лиги Европы с казанским "Рубином".

«Конечно, мы разочарованы результатом, но зато наша игра постепенно улучшается. Сегодня было тяжело преодолевать оборону "Рубина", так как у нас было мало свободного пространства. "Рубин" играл аккуратно в обороне, за что нужно отдать им должное.

Теперь нам нужно набирать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Нужно побеждать в Казани, хотя мы знаем, что это будет непросто», - признался Ориджи.

Напомним, матч "Ливерпуль" - "Рубин" завершился со счетом 1:1.