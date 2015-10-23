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    Лаборде: «В Краснодаре выложимся по полной»

    Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде считает, что гораздо важнее с турнирной точки зрения одержать победу над ПАОКом в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

    «Мы играли против очень серьезного соперника. Мы надеялись обыграть их уже в этом матче, но, к сожалению, не получилось. В турнирном плане нам гораздо важнее победить эту команду дома. В Краснодаре, я думаю, мы выложимся по полной, так как, когда мы играем в родных стенах, мы ощущаем серьезную поддержку болельщиков и всегда играем лучше", - заявил Лаборде.

    Напомним, "Краснодар" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с ПАОКом (0:0). Следующий матч «Краснодар» проведет 5 ноября на своем поле против ПАОКа.

    Источник: Р-Спорт

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    23.10.2015 06:10
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