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    «Краснодар» подобрался к первой сотне рейтинга УЕФА, «Зенит» - в лидерах сезона

    «Краснодар» после ничейного результата в матче 3-го тура Лиги Европы против греческого ПАОКа поднялся на 101-ю строчку клубного рейтинга УЕФА. Всего в топ-100 рейтинга семь российских команд – «Зенит», «Рубин», ЦСКА, «Анжи», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

    Возглавляет рейтинг мадридский «Реал». В топ-10 также «Бавария», «Барселона», «Челси», «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус», «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд) и «Арсенал».

    Отметим также, что «Зенит» возглавляет рейтинг этого сезона. На счету петербургского клуба коэффициент 11,420, у «Реала» и «Барселоны» - по 10,471, у «ПСЖ» - 10,117, у «Порту» - 10,100.

    Клубный рейтинг УЕФА на 23.10.2015

    1. «Реал» (Испания) – 148,828
    2. «Бавария» (Германия) – 140,035
    3. «Барселона» (Испания) – 138,828
    4. «Челси» (Англия) – 123,456
    5. «Атлетико» (Испания) – 120,828
    6. «Бенфика» (Португалия) – 101,616
    7. «Ювентус» (Италия) – 96,787
    8. «ПСЖ» (Франция) – 96,449
    9. «Боруссия» (Германия) – 96,035
    10. «Арсенал» (Англия) – 94,456

    ….

    14. «Зенит» (Россия) – 83,336

    34. «Рубин» (Россия) – 48,336

    35. ЦСКА (Россия) – 47,836

    64. «Анжи» (Россия) – 30,336

    73. «Динамо» (Россия) – 26,836

    76. «Локомотив» (Россия) – 25,836

    99. «Спартак» (Россия) – 18,336

    101. «Краснодар» (Россия) – 17,336

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 01:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 23 октября 2015, 10:20

      Анжи красава

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 23 октября 2015, 09:47

      Дома должны приподняться !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1205

      inzek 23 октября 2015, 08:13

      почему Онжи так высоко? который год уже в еврокубки не зовут! опять что ли проплатили??

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