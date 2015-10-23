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    Лига Европы. «Рапид» снова побеждает, «Вильярреал» громит белорусов

    Венский "Рапид" одержал третью победу в Лиге Европы. Сегодня австрийская команда обыграла чешскую "Викторию" - 3:1. В другом матче группы Е "Вильярреал" разгромил минское "Динамо" - 4:0.

    Лига Европы. Группа Е. 3-й тур

    Рапид (Австрия) – Виктория (Чехия) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дуриш, 12; 1:1 – Хофманн, 34; 2:1 – Шауб, 52; 3:1 – Пецос, 67; 3:2 – Грошовски, 76.

    Вильяреал (Испания) – Динамо (Минск, Белоруссия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бакамбу, 17; 2:0 – Бакамбу, 32; 3:0 – Сольдадо, 61; 4:0 – Байли, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 00:29
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