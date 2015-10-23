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    Лига Европы. ПАОК и «Краснодар» голов не забили

    ПАОК и "Краснодар" не смогли открыть счет в матче 3-го тура Лиги Европы. После этого результата "быки" остались на втором месте в группе С.

    Лига Европы. Группа С. 3-й тур

    ПАОК (Греция) – Краснодар (Россия) – 0:0 (0:0)

    ПАОК: Гликос, Скондрас, Малезас, Витор (Леовац, 46), Кошта, Родригес, Каче, Сабо, Пелкас, Хайро, Атанасиадис (Бербатов, 57).

    "Краснодар": Дикань, Страндберг, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Торбинский (Газинский, 82), Ахмедов (Мамаев, 65), Лаборде, Жоаозиньо, Каборе, Смолов (Ари, 62).

    Предупреждения: Енджейчик, 19; Хайро, 64; Енджейчик, 87; Хайро, 89.

    Удаления: Енджейчик, 87; Хайор, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 00:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      Dimasko_Kras 23 октября 2015, 07:43

      Я скучнее матча не видел...

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 октября 2015, 00:14

      «Краснодар» голов не забил................. О - о--чень жаль...........

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      Рейтинг: +95

      russell-9 23 октября 2015, 00:08

      Много удалений сегодня..

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