Лига Европы. ПАОК и «Краснодар» голов не забили

ПАОК и "Краснодар" не смогли открыть счет в матче 3-го тура Лиги Европы. После этого результата "быки" остались на втором месте в группе С.

Лига Европы. Группа С. 3-й тур

ПАОК (Греция) – Краснодар (Россия) – 0:0 (0:0)

ПАОК: Гликос, Скондрас, Малезас, Витор (Леовац, 46), Кошта, Родригес, Каче, Сабо, Пелкас, Хайро, Атанасиадис (Бербатов, 57).

"Краснодар": Дикань, Страндберг, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Торбинский (Газинский, 82), Ахмедов (Мамаев, 65), Лаборде, Жоаозиньо, Каборе, Смолов (Ари, 62).

Предупреждения: Енджейчик, 19; Хайро, 64; Енджейчик, 87; Хайро, 89.

Удаления: Енджейчик, 87; Хайор, 89.