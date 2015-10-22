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    Лига Европы. «Ливерпуль» в большинстве не смог дожать «Рубин»

    "Ливерпуль" не смог переиграть на своем поле "Рубин" в 3-м туре Лиги Европы. Гости первыми открыли счет - отличился Девич, но в первом тайме остались в меньшинстве - удаление заработал Кузьмин. Еще в первой половине хозяева отыгрались усилиями Джана, но так и не смогли дожать "Рубин" во второй половине.

    Лига Европы. Группа В. 3-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Рубин (Россия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Девич, 14; 1:1 – Джан, 35.

    "Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Сахо, Морено, Шкртел, Милнер, Коутиньо (Бентеке, 64), Лаллана, Джан, Аллен (Лейва, 46), Ориги (Фирмино, 75).

    "Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Портнягин, 65), Оздоев, Карадениз (Дядюн, 81), Георгиев, Девич (Котуньо, 46), Канунников.

    Предупреждения: Кузьмин, 19; Шкртел, 34; Кузьмин, 34; Аллен, 40.

    Удаления: Кузьмин, 34.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 23:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +422

      TRELL 23 октября 2015, 10:20

      Рубин- молодцы! Отстояли,а Рыжикова я хотел бы увидеть в сборной,заслуживает...

      0
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      Рейтинг: +14

      вован1409 23 октября 2015, 10:03

      Какой футбол был до удаления Кузи, пусть хоть и Ливер сырой ещё пока,но он на голову выше многих наших команд даже в этом состоянии. Молодцы ребята отстояли. Мага начинает разочаровать

      0
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 23 октября 2015, 09:49

      Ребята бились до конца. Действительно, фантастическая самоотдача. Молодцы.

      0
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      Рейтинг: +36

      Deadman112 23 октября 2015, 08:30

      Красавы.

      0
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      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan 23 октября 2015, 00:28

      Девич красавчик

      2
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      Рейтинг: +2758

      BlackMurder 23 октября 2015, 00:24

      Ливер сырой ппц, нету у них того кто может решить кейт, торес, суарес, рубин стоял, ражикова в сборную

      1
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      Рейтинг: +12

      XLM 23 октября 2015, 00:18

      На валидоле! Браво, Рубин!

      2
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      Рейтинг: +110

      Grub3r 23 октября 2015, 00:18

      спасибо ребята, большое спасибо! боролись до самого конца и выстояли! может и к лучшему что Кузьмин удалился..
      у наших ни одного поражения в этом круге!!
      удачи всем нашим и дальше в попу покорять Европу ))

      3
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      Рейтинг: +1459

      Mariner 23 октября 2015, 00:12

      Как будто знали, какой матч показать на России 1 )) Молодцы Рубиновые! Полтора тайма в меньшинстве продержаться против Ливера, да ещё и на Энфилде... Короче дома обязаны их победить! )))) Ну и копеечка в табл. коэфф. УЕФА радует )

      2
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      Рейтинг: +29

      Lzz 23 октября 2015, 00:12

      3 команды вничью. Но Рубин просто сумасшедшую закалку показал до последней секунды напряжение не спадало!мужики!)по первому тайму играли острее,чем Ливер

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