Лига Европы. «Ливерпуль» в большинстве не смог дожать «Рубин»

"Ливерпуль" не смог переиграть на своем поле "Рубин" в 3-м туре Лиги Европы. Гости первыми открыли счет - отличился Девич, но в первом тайме остались в меньшинстве - удаление заработал Кузьмин. Еще в первой половине хозяева отыгрались усилиями Джана, но так и не смогли дожать "Рубин" во второй половине.

Лига Европы. Группа В. 3-й тур

Ливерпуль (Англия) – Рубин (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Девич, 14; 1:1 – Джан, 35.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Сахо, Морено, Шкртел, Милнер, Коутиньо (Бентеке, 64), Лаллана, Джан, Аллен (Лейва, 46), Ориги (Фирмино, 75).

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Портнягин, 65), Оздоев, Карадениз (Дядюн, 81), Георгиев, Девич (Котуньо, 46), Канунников.

Предупреждения: Кузьмин, 19; Шкртел, 34; Кузьмин, 34; Аллен, 40.

Удаления: Кузьмин, 34.