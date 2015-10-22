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    Гюнеш: «После удаления Чорлуки «Локомотив» стал лучше играть»

    Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш – о матче против «Локомотива» (1:1)

    - Матч был интересным. Как только хотел сделать первую замену, мы пропустили гол. Собирался делать вторую - забили. После удаления Чорлуки соперник стал лучше играть. Теперь хотим выиграть у «Локо» в Стамбуле.

    - Вы говорили, что матч с «Локо» - это тест. Прошли его?

    - Не могу так сказать, так как заработали только одно очко.

    - Почему судья после стычки показал «Бешикташу» всего одну карточку, а игрокам «Локо» - четыре? Это справедливо?

    - Таково решение арбитра. Не думаю, что кто-то из наших игроков заслужил удаление.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.10.2015 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      Carhartt 24 октября 2015, 03:59

      Футболисты с гнильцой, а он говорит, что никто не заслужил, напрашивалось удаление обоих и все, сразу бы все успокоились

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2015, 08:25

      Отношение европейских судеек к ЦСКА и прочим российским командам это две большие разницы!

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