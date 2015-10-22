Гюнеш: «После удаления Чорлуки «Локомотив» стал лучше играть»

Футболисты с гнильцой, а он говорит, что никто не заслужил, напрашивалось удаление обоих и все, сразу бы все успокоились
Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш – о матче против «Локомотива» (1:1)
- Матч был интересным. Как только хотел сделать первую замену, мы пропустили гол. Собирался делать вторую - забили. После удаления Чорлуки соперник стал лучше играть. Теперь хотим выиграть у «Локо» в Стамбуле.
- Вы говорили, что матч с «Локо» - это тест. Прошли его?
- Не могу так сказать, так как заработали только одно очко.
- Почему судья после стычки показал «Бешикташу» всего одну карточку, а игрокам «Локо» - четыре? Это справедливо?
- Таково решение арбитра. Не думаю, что кто-то из наших игроков заслужил удаление.