Гюнеш: «После удаления Чорлуки «Локомотив» стал лучше играть»

Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш – о матче против «Локомотива» (1:1)

- Матч был интересным. Как только хотел сделать первую замену, мы пропустили гол. Собирался делать вторую - забили. После удаления Чорлуки соперник стал лучше играть. Теперь хотим выиграть у «Локо» в Стамбуле.

- Вы говорили, что матч с «Локо» - это тест. Прошли его?

- Не могу так сказать, так как заработали только одно очко.

- Почему судья после стычки показал «Бешикташу» всего одну карточку, а игрокам «Локо» - четыре? Это справедливо?

- Таково решение арбитра. Не думаю, что кто-то из наших игроков заслужил удаление.