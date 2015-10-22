Чорлука: «Я тупой был сегодня»

Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал свое удаление после матча с "Бешикташем" (1:1) в 3-м туре Лиги Европы.

"То, что произошло, – моя глупость. Я совершил ошибку. В этой ситуации только я виноват, ответив на провокацию. Что сказать, тупой был сегодня. Спасибо ребятам, что бились до последнего момента", – заявил Чорлука.