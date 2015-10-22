Чорлука: «Я тупой был сегодня»

сука,ты всегда такой,100 кг идиота!!!Все удаления твои либо за пиздешь и споры,либо за отмашки и прыжки в ноги.Печально что этого Черевченко не замечает( может хоть после матча с Бешиком ёбнет тебе в голову,авось в извилину твою наконец-то просветление придет,утырок
Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал свое удаление после матча с "Бешикташем" (1:1) в 3-м туре Лиги Европы.
"То, что произошло, – моя глупость. Я совершил ошибку. В этой ситуации только я виноват, ответив на провокацию. Что сказать, тупой был сегодня. Спасибо ребятам, что бились до последнего момента", – заявил Чорлука.