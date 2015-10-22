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    Чорлука: «Я тупой был сегодня»

    Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал свое удаление после матча с "Бешикташем" (1:1) в 3-м туре Лиги Европы.

    "То, что произошло, – моя глупость. Я совершил ошибку. В этой ситуации только я виноват, ответив на провокацию. Что сказать, тупой был сегодня. Спасибо ребятам, что бились до последнего момента", – заявил Чорлука.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.10.2015 22:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 23 октября 2015, 21:22

      сука,ты всегда такой,100 кг идиота!!!Все удаления твои либо за пиздешь и споры,либо за отмашки и прыжки в ноги.Печально что этого Черевченко не замечает( может хоть после матча с Бешиком ёбнет тебе в голову,авось в извилину твою наконец-то просветление придет,утырок

      0
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      Рейтинг: +28

      boi1231 23 октября 2015, 00:12

      А мне кажется судья не разобрался !

      -2
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      Рейтинг: +16

      red_white_ 23 октября 2015, 00:07

      ты тупишь постоянно))) через игру удаляют

      -1
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      Рейтинг: +7

      Marizza 22 октября 2015, 22:45

      Тупой был судья

      0
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