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    Лига Европы. Кавенаги помог АПОЭЛу, «Шальке» и «Спарта» сыграли вничью

    АПОЭЛ в 3-м туре Лиги Европы заработал первые очки. Команда на своем поле обыграла греческий "Астерас", а помог ей в этом Фернандо Кавенаги, забивший с пенальти в конце первого тайма. Во втором поединке группы "Шальке" и "Спарта" победителя не выявили.

    Лига Европы. Группа К. 3-й тур

    АПОЭЛ (Кипр) – Астерас (Греция) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лули, 8; 1:1 – Кавенаги, 43; 2:1 – Карлао, 59.

    Шальке (Германия) – Спарта (Чехия) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – ди Санто, 6; 1:1 – Фатаи, 50; 1:2 – Лафата, 63; 2:2 – Сане, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 22:22
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