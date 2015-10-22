Лига Европы. «Локомотив» и «Бешикташ» поделили очки

"Локомотив" и "Бешикташ" поделили очки в 3-м туре Лиги Европы. На гол Майкона ответил Марио Гомес. Железнодорожники заканчивали матч в меньшинстве после удаления Чорлуки.

Лига Европы. Группа Н. 3-й тур

Локомотив (Россия) – Бешикташ (Турция) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Майкон, 54; 1:1 – Гомес, 64.

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Михалик, Денисов, Шишкин, Фернандеш (Дюрица, 73), Коломейцев, Самедов, Н’Динга, Майкон (Касаев, 78), Ниассе (Григорьев, 88).

Бешикташ: Зенгин, Кейбаши, Гюлом, Бек, Родолфо, Соса (Уйсал, 56), Тере (Тосун, 64), Хатчинсон, Озякуп, Куарежма (Коюнлу, 87), Гомес.

Предупреждения: Ндинга, 42; Кейбаши, 61; Ниассе, 70; Самедов, 70; Гилерме, 70; Озякуп, 70; Гомес, 80

Удаления: Чорлука, 64.