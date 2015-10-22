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    Лига Европы. «Локомотив» и «Бешикташ» поделили очки

    "Локомотив" и "Бешикташ" поделили очки в 3-м туре Лиги Европы. На гол Майкона ответил Марио Гомес. Железнодорожники заканчивали матч в меньшинстве после удаления Чорлуки.

    Лига Европы. Группа Н. 3-й тур

    Локомотив (Россия) – Бешикташ (Турция) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Майкон, 54; 1:1 – Гомес, 64.

    Локомотив: Гилерме, Чорлука, Михалик, Денисов, Шишкин, Фернандеш (Дюрица, 73), Коломейцев, Самедов, Н’Динга, Майкон (Касаев, 78), Ниассе (Григорьев, 88).

    Бешикташ: Зенгин, Кейбаши, Гюлом, Бек, Родолфо, Соса (Уйсал, 56), Тере (Тосун, 64), Хатчинсон, Озякуп, Куарежма (Коюнлу, 87), Гомес.

    Предупреждения: Ндинга, 42; Кейбаши, 61; Ниассе, 70; Самедов, 70; Гилерме, 70; Озякуп, 70; Гомес, 80

    Удаления: Чорлука, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 21:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2015, 08:19

      Хорошая нынче команда в депо, и тренер хороший, а главное - свой, и фанаты преданные.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Zaytsevan51 22 октября 2015, 23:32

      красавцы локо! намного лучше того же цска выглядели, даже в десятером! красавчики, молодцы! наконец то на команду стал похож наш локо!!! 11 лет......

      7
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      Рейтинг: +70

      Greiba 22 октября 2015, 22:59

      Теперь понятно почему Турки так много перед матчем говорили что возьмут очки у Локо. Судейка был ими заряжен, было это видно уже в первом тайме

      1
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      Рейтинг: +44

      Wityazz 22 октября 2015, 22:55

      Да чуть не выиграли жалко((((

      1
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      Рейтинг: +14

      вован1409 22 октября 2015, 22:54

      Рубин тоже в меньшинстве играет. Как Краснодар там не меньшинстве?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 22 октября 2015, 22:29

      Чарли подвёл...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 22 октября 2015, 22:29

      Игроки Локомотива молодцы. даже в меньшинстве выглядели достойно.

      4
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 октября 2015, 22:28

      парни бились! Спасибо!

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 22 октября 2015, 22:28

      Эх, Чорлуки будет сильно не хватать :(

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 октября 2015, 22:11

      Локо - молодца!!! В Турции надо отомстить '!!

      4
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