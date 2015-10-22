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    Григорчук: «Даже сейчас у «Габалы» есть шансы на выход из группы»

    Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук считает, что у его команды есть шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, несмотря на поражение от «Боруссии» (1:3).

    «Если даже мы реализовали бы эти моменты, не знаем, что случилось бы дальше. Я не считаю, что мы имели шанс обыграть «Боруссию». Я знаю уровень соперника, и мы для них несерьезный соперник. Я должен это говорить.

    Не скажу, что у нас нет шансов выйти из группы. Расклад может быть таким, что «Габала» сможет выйти из группы. На данный момент, мы очень серьезная команда», - заявил Григорчук.

    Источник: Azerisport.com

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    22.10.2015 21:25
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