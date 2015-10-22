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    Канчельскис: «Мой «МЮ» обыграл бы ЦСКА»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими впечатлениями после матча «красных дьяволов» с ЦСКА (1:1).

    «Пожалуй, результат для "МЮ" неплохой. Очень разочаровал первый тайм моей бывшей команды. Держали мяч, а в штрафную не проникали. Как собирались забивать то? В общем, пребывал в легком шоке.

    Второй тайм? Оправдал себя выход на поле Феллени. Гости стали действовать острее, появились подходы к воротам армейцев. В итоге заслуженно сравняли счет, были ближе к победе.

    Мой «МЮ»? Мы играли в совсем другой футбол. Разорвал бы не разорвал, но, думаю, в любом случае мы бы победили. Вспомните, кто тогда играл, - Инс, Рой Кин, Кантона, Гиггз, Шмейхель. Результат точно был бы другим», - заявил Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2015 19:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17

      viktor_arm 23 октября 2015, 22:41

      мало ли что было бы. Пора бы вернуться с небес на землю, Андрей. А не жить воспоминаниями. Жизнь продолжается. И ты уже не игрок МЮ. И по сути твое мнение вряд ли кого интересует. Тем более через призму изрядной толщи времени

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 октября 2015, 13:57

      Наши молодцы. Этот болтун ни когда не был россияном. Что сделаешь, что на данном этапе мы такие, как есть.

      2
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      Рейтинг: +36

      graf34 > prtcs 23 октября 2015, 21:14

      А причем тут Россиянин - он просто говорит, что думает... Или по-твоему быть россиянином - это говорить неправду... Вот, его правда она такая...

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > graf34 24 октября 2015, 04:59

      никто не спорит что ЦСКА уступает по комплектованию и бюджету и другим параметрам МЮ хотя тренер не хуже у ЦСКА, и тот факт что Ерёменко играл с грыжей которую давно уже лечить...по сути ЦСКА играл организованно и имел шансы и на победу сыграв на пределе своих возможностей на данный момент.
      И НАДО ПОХВАЛИТЬ ЗА ЭТО РОССИЙСКИЙ КЛУБ, А НЕ УКАЗЫВАТЬ НА ОЧЕВИДНЫЕ ЕГО ПРОБЛЕМЫ!

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 23 октября 2015, 02:56

      а тот ЦСКА??? который вышибал Барсу ))))))))) Андрей великий игрок безусловно, но тот ЦСКА был не хуже ))) а по хорошему взял бы и воспитал нападающего как сам Андрей....а не злорадствовал бы....и писал бы уже статьи что вот какого форварда я подготовил что наша команда необязательно ЦСКА обыгрывает пешком МЮ ;)

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 23 октября 2015, 00:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тот МЮ бы пешком бы разбомбил никакущий цска

      -5
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 23 октября 2015, 00:21

      Феллени? Это кто? Качелькин заговорился от своей былой псевдозвездности!

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