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    Яя Туре перейдет в «Нью-Йорк Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре после окончания контракта с «горожанами» продолжит свою карьеру в MLS. Ивуариец подпишет соглашение с «Нью-Йорк Сити» в 2017 году на правах свободного агента.

    Отметим, в этой команде уже выступают Давид Вилья, Андреа Пирло и Фрэнк Лэмпард. Вокруг персоны последнего недавно возник скандал. «Нью-Йорк Сити» подписал англичанина и сразу отдал его в аренду «Манчестер Сити». Команды принадлежат одному владельцу.

    Источник: Daily Mail

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    22.10.2015 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 октября 2015, 09:55

      причем реально полезем там только Пирло, он все еще жжет!

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