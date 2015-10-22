Яя Туре перейдет в «Нью-Йорк Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре после окончания контракта с «горожанами» продолжит свою карьеру в MLS. Ивуариец подпишет соглашение с «Нью-Йорк Сити» в 2017 году на правах свободного агента.

Отметим, в этой команде уже выступают Давид Вилья, Андреа Пирло и Фрэнк Лэмпард. Вокруг персоны последнего недавно возник скандал. «Нью-Йорк Сити» подписал англичанина и сразу отдал его в аренду «Манчестер Сити». Команды принадлежат одному владельцу.