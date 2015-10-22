Коновалов: «Максимальным результатом для «Рубина» в игре с «Ливерпулем» будет ничья»

Бывший полузащитник «Рубина» Андрей Коновалов рассказал, чего он ждет от игры казанцев против «Ливерпуля» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Буду болеть за «Рубин» и надеяться на чудо, хотя в победу казанцев над «Ливерпулем» сегодня способен поверить только ярый оптимист. Я считаю, что максимальным результатом для казанского клуба можно считать ничью.

«Ливерпулю» сыграет на руку недавняя смена тренера. Юрген Клопп – большой специалист, который уже добивался серьезных результатов. Его коллеге из «Рубина» Валерию Чалому еще предстоит доказывать свою состоятельность, так что здесь неуместно говорить о тренерском противостоянии. Думаю, что мерсисайдцы сегодня обыграют «Рубин» со счетом (2:0)», - сказал Коновалов.