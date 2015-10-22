Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Коновалов: «Максимальным результатом для «Рубина» в игре с «Ливерпулем» будет ничья»

    Бывший полузащитник «Рубина» Андрей Коновалов рассказал, чего он ждет от игры казанцев против «Ливерпуля» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Буду болеть за «Рубин» и надеяться на чудо, хотя в победу казанцев над «Ливерпулем» сегодня способен поверить только ярый оптимист. Я считаю, что максимальным результатом для казанского клуба можно считать ничью.

    «Ливерпулю» сыграет на руку недавняя смена тренера. Юрген Клопп – большой специалист, который уже добивался серьезных результатов. Его коллеге из «Рубина» Валерию Чалому еще предстоит доказывать свою состоятельность, так что здесь неуместно говорить о тренерском противостоянии. Думаю, что мерсисайдцы сегодня обыграют «Рубин» со счетом (2:0)», - сказал Коновалов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11