Фернандес: «Постараемся взять какие-то очки в ответном поединке с «МЮ»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился своими впечатлениями от игры против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов (1:1).

«Конечно, мы надеялись выиграть, но ничья — тоже неплохой результат. Мы понимали, с кем играем, «Манчестер Юнайтед» — очень сильная команда с хорошими футболистами. Против них сложно играть. Тем не менее, хотели победить дома, при своих болельщиках.

Гости лучше держали мяч. Явных шансов и голевых эпизодов у "МЮ" не припоминаю, за исключением гола. Возможно, слишком сильно прижались к воротам, но в целом удалось хорошо сыграть в защите, действовали компактно. Могу поздравить команду с достойной игрой против такого соперника.

Могу сказать, что любая команда, которая играет с "МЮ", сталкивается со сложностями, их состав изобилует игроками мирового уровня. Без сомнения, эта команда доставляет хлопоты всем без исключения соперникам. Мы сыграли неплохо. Результат можно считать удовлетворительным. Наша главная цель — выйти из группы. Будем продолжать работать над этим. Все еще возможно. Сейчас нам предстоит встреча с "МЮ" у них дома, постараемся какие-то очки взять в этом поединке. Дальше будет домашний матч с «Вольфсбургом», сделаем все, чтобы одержать победу. Нацелены решить задачу по выходу из группы», - сказал Фернандес.