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    Билич: «Моуринью – лучший тренер»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в преддверии игры против «Челси» в следующем туре чемпионата Англии отметил профессионализм главного тренера соперников Жозе Моуринью.

    «Легко можно сказать, что Жозе – лучший тренер. Он демонстрирует это на протяжении всей своей карьеры, он великолепен. Он – Жозе Моуринью!

    Это лишний раз показывает, насколько футбол является странной игрой. Это та же команда, чемпионская команда. Я знаю Моуринью, он всегда мотивирован. Его команды всегда голодны до побед и все ожидали увидеть «Челси», если не на вершине турнирной таблицы после девяти туров, то точно не там, где они находятся сейчас», - отметил Билич.

    Источник: Skysports

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    22.10.2015 16:28
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