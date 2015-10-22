Билич: «Моуринью – лучший тренер»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в преддверии игры против «Челси» в следующем туре чемпионата Англии отметил профессионализм главного тренера соперников Жозе Моуринью.

«Легко можно сказать, что Жозе – лучший тренер. Он демонстрирует это на протяжении всей своей карьеры, он великолепен. Он – Жозе Моуринью!

Это лишний раз показывает, насколько футбол является странной игрой. Это та же команда, чемпионская команда. Я знаю Моуринью, он всегда мотивирован. Его команды всегда голодны до побед и все ожидали увидеть «Челси», если не на вершине турнирной таблицы после девяти туров, то точно не там, где они находятся сейчас», - отметил Билич.