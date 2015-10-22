Мини-футбол. Стартует предварительный раунд ЧМ-16

22 октября в Европе стартует программа матчей предварительного раунда отборочного этапа чемпионата мира по мини-футболу 2016 года, который пройдeт в Колумбии.

В предварительном раунде отборочного турнира будут принимать участие 23 сборные команды Европы, разделeнные на следующие группы:

Группа 1: Грузия, Молдова*, Андорра, Гибралтар

Группа 2: Греция, Черногория, Швеция*, Сан-Марино

Группа 3: Франция, Литва*, Албания, Мальта

Группа 4: Латвия, Армения, Кипр*, Эстония

Группа 5: Израиль*, Англия, Дания, Уэльс

Группа 6: Финляндия*, Болгария, Швейцария



Турниры каждой из групп будут проходить на территории стран, помеченных знаком "*"



Победители групп присоединяться к 22-м странам, которые начнут борьбу с Основного раунда. Среди них и сборная России, которая сыграет против Турции, Сербии и победителя группы F.





Календарь матчей предварительного раунда выглядит следующим образом:

(время московское)



22 октября

Англия - Уэльс

Франция - Мальта

Грузия - Гибралтар

Латвия - Эстония

Греция - Сан-Марино

Израиль - Дания

Молдова - Андорра

Кипр - Армения

Литва - Албания

Швеция - Черногория



23 октября

Дания - Англия

Израиль - Уэльс

Андорра - Грузия

Армения - Латвия

Литва - Мальта

Черногория - Греция

Финляндия - Швейцария

Молдова - Гибралтар

Кипр - Эстония

Швеция - Сан-Марино

Албания - Франция



25 октября

Гибралтар - Молдова

Грузия - Молдова

Сан-Марино - Черногория

Греция - Швеция

Мальта - Албания

Франция - Литва

Эстония - Армения

Латвия - Кипр

Уэльс - Дания

Англия - Израиль

Болгария - Финляндия

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Основной раунд



Группа 1: Украина, Венгрия*, Бельгия, победитель группы 5 предварительного раунда

Группа 2: Хорватия*, Азербайджан, Беларусь, победитель группы 2 предварительного раунда

Группа 3: Россия, Сербия, Турция*, победитель группы 6 предварительного раунда

Группа 4: Испания, Нидерланды*, Босния и Герцеговина, победитель группы 4 предварительного раунда

Группа 5: Чехия*, Словения, Казахстан, победитель группы 3 предварительного раунда

Группа 6: Португалия*, Румыния, Польша, Норвегия

Группа 7: Италия*, Словакия, БЮР Македония, победитель группы 1 предварительного раунда



* - хозяева

• По две лучшие команды каждого квартета пробьются в стыковые матчи (первые места сыграют против вторых), по итогам которого будут определены семь участников финальной стадии в Колумбии.

Путь в Колумбию

22, 23, и 25 октября 2015 года: Предварительный раунд

10, 11 и 13 декабря 2015 года: Основной раунд

12 февраля 2016 года: жеребьевка стыковых матчей, Белград

22 марта, 12 апреля 2016 года: стыковые матчи

?*: жеребьевка финального турнира, Колумбия

14 сентября - 2 октября 2016 года: финальный турнир, Колумбия



* - дата проведения жеребьeвки будет определена позднее