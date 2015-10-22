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Мини-футбол. Стартует предварительный раунд ЧМ-16

22 октября 2015, 16:07

22 октября в Европе стартует программа матчей предварительного раунда отборочного этапа чемпионата мира по мини-футболу 2016 года, который пройдeт в Колумбии.

В предварительном раунде отборочного турнира будут принимать участие 23 сборные команды Европы, разделeнные на следующие группы:

Группа 1: Грузия, Молдова*, Андорра, Гибралтар
Группа 2: Греция, Черногория, Швеция*, Сан-Марино
Группа 3: Франция, Литва*, Албания, Мальта
Группа 4: Латвия, Армения, Кипр*, Эстония
Группа 5: Израиль*, Англия, Дания, Уэльс
Группа 6: Финляндия*, Болгария, Швейцария

Турниры каждой из групп будут проходить на территории стран, помеченных знаком "*"

Победители групп присоединяться к 22-м странам, которые начнут борьбу с Основного раунда. Среди них и сборная России, которая сыграет против Турции, Сербии и победителя группы F.

Календарь матчей предварительного раунда выглядит следующим образом:
(время московское)

22 октября
Англия - Уэльс
Франция - Мальта
Грузия - Гибралтар
Латвия - Эстония
Греция - Сан-Марино
Израиль - Дания
Молдова - Андорра
Кипр - Армения
Литва - Албания
Швеция - Черногория

23 октября
Дания - Англия
Израиль - Уэльс
Андорра - Грузия
Армения - Латвия
Литва - Мальта
Черногория - Греция
Финляндия - Швейцария
Молдова - Гибралтар
Кипр - Эстония
Швеция - Сан-Марино
Албания - Франция

25 октября
Гибралтар - Молдова
Грузия - Молдова
Сан-Марино - Черногория
Греция - Швеция
Мальта - Албания
Франция - Литва
Эстония - Армения
Латвия - Кипр
Уэльс - Дания
Англия - Израиль
Болгария - Финляндия

***

Основной раунд

Группа 1: Украина, Венгрия*, Бельгия, победитель группы 5 предварительного раунда
Группа 2: Хорватия*, Азербайджан, Беларусь, победитель группы 2 предварительного раунда
Группа 3: Россия, Сербия, Турция*, победитель группы 6 предварительного раунда
Группа 4: Испания, Нидерланды*, Босния и Герцеговина, победитель группы 4 предварительного раунда
Группа 5: Чехия*, Словения, Казахстан, победитель группы 3 предварительного раунда
Группа 6: Португалия*, Румыния, Польша, Норвегия
Группа 7: Италия*, Словакия, БЮР Македония, победитель группы 1 предварительного раунда

* - хозяева

По две лучшие команды каждого квартета пробьются в стыковые матчи (первые места сыграют против вторых), по итогам которого будут определены семь участников финальной стадии в Колумбии.

Путь в Колумбию
22, 23, и 25 октября 2015 года: Предварительный раунд
10, 11 и 13 декабря 2015 года: Основной раунд
12 февраля 2016 года: жеребьевка стыковых матчей, Белград
22 марта, 12 апреля 2016 года: стыковые матчи
?*: жеребьевка финального турнира, Колумбия
14 сентября - 2 октября 2016 года: финальный турнир, Колумбия

* - дата проведения жеребьeвки будет определена позднее

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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