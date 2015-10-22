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    Мини-футбол. Стартует предварительный раунд ЧМ-16

    22 октября в Европе стартует программа матчей предварительного раунда отборочного этапа чемпионата мира по мини-футболу 2016 года, который пройдёт в Колумбии.

    В предварительном раунде отборочного турнира будут принимать участие 23 сборные команды Европы, разделённые на следующие группы:

    Группа 1: Грузия, Молдова*, Андорра, Гибралтар
    Группа 2: Греция, Черногория, Швеция*, Сан-Марино
    Группа 3: Франция, Литва*, Албания, Мальта
    Группа 4: Латвия, Армения, Кипр*, Эстония
    Группа 5: Израиль*, Англия, Дания, Уэльс
    Группа 6: Финляндия*, Болгария, Швейцария

    Турниры каждой из групп будут проходить на территории стран, помеченных знаком "*"

    Победители групп присоединяться к 22-м странам, которые начнут борьбу с Основного раунда. Среди них и сборная России, которая сыграет против Турции, Сербии и победителя группы F.

    Календарь матчей предварительного раунда выглядит следующим образом:
    (время московское)

    22 октября
    Англия - Уэльс
    Франция - Мальта
    Грузия - Гибралтар
    Латвия - Эстония
    Греция - Сан-Марино
    Израиль - Дания
    Молдова - Андорра
    Кипр - Армения
    Литва - Албания
    Швеция - Черногория

    23 октября
    Дания - Англия
    Израиль - Уэльс
    Андорра - Грузия
    Армения - Латвия
    Литва - Мальта
    Черногория - Греция
    Финляндия - Швейцария
    Молдова - Гибралтар
    Кипр - Эстония
    Швеция - Сан-Марино
    Албания - Франция

    25 октября
    Гибралтар - Молдова
    Грузия - Молдова
    Сан-Марино - Черногория
    Греция - Швеция
    Мальта - Албания
    Франция - Литва
    Эстония - Армения
    Латвия - Кипр
    Уэльс - Дания
    Англия - Израиль
    Болгария - Финляндия

    ***

    Основной раунд

    Группа 1:     Украина, Венгрия*, Бельгия, победитель группы 5 предварительного раунда
    Группа 2: Хорватия*, Азербайджан, Беларусь, победитель группы 2 предварительного раунда
    Группа 3: Россия, Сербия, Турция*, победитель группы 6 предварительного раунда
    Группа 4: Испания, Нидерланды*, Босния и Герцеговина, победитель группы 4 предварительного раунда
    Группа 5: Чехия*, Словения, Казахстан, победитель группы 3 предварительного раунда
    Группа 6: Португалия*, Румыния, Польша, Норвегия
    Группа 7: Италия*, Словакия, БЮР Македония, победитель группы 1 предварительного раунда

    * - хозяева

    По две лучшие команды каждого квартета пробьются в стыковые матчи (первые места сыграют против вторых), по итогам которого будут определены семь участников финальной стадии в Колумбии.

    Путь в Колумбию
    22, 23, и 25 октября 2015 года: Предварительный раунд
    10, 11 и 13 декабря 2015 года: Основной раунд
    12 февраля 2016 года: жеребьевка стыковых матчей, Белград
    22 марта, 12 апреля 2016 года: стыковые матчи
    ?*: жеребьевка финального турнира, Колумбия
    14 сентября - 2 октября 2016 года: финальный турнир, Колумбия

    * - дата проведения жеребьёвки будет определена позднее

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 16:07
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