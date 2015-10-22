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    Мутко: «Очень рад за наши клубы в Европе»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о выступлении российских команд в еврокубках в этом сезоне.

    «Наши команды - молодцы. Здорово! Очень важно, чтобы наши клубы выступали в Европе, и я очень рад за них, поздравляю их. Для нас всех это очень важно, важен рейтинг. Если все так будет двигаться, хотелось бы, чтобы у нас была возможность уже через сезон шести командам участвовать, чтобы было три клуба в Лиге чемпионов. Клубы сейчас играют на национальный футбол. Самое главное, опыт, игроки будут быстрее прогрессировать - все здорово», - сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    22.10.2015 15:41
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