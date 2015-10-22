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    «Ливерпуль» - «Рубин». Онлайн-трансляция

    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» примет «Рубин». Обе команды столкнулись с похожей историей в этом сезоне. И те, и другие неудачно стартовали в национальных первенствах, сменили главных тренеров. Валерий Чалый уже успел дебютировать в Лиге Европы на посту наставника «Рубина», а вот для Юргена Клоппа это будет первый еврокубковый матч во главе «Ливерпуля», в котором он наверняка хочет добиться только положительного результата.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" – "Рубин". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 21:20
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