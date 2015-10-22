«Ливерпуль» - «Рубин». Онлайн-трансляция

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» примет «Рубин». Обе команды столкнулись с похожей историей в этом сезоне. И те, и другие неудачно стартовали в национальных первенствах, сменили главных тренеров. Валерий Чалый уже успел дебютировать в Лиге Европы на посту наставника «Рубина», а вот для Юргена Клоппа это будет первый еврокубковый матч во главе «Ливерпуля», в котором он наверняка хочет добиться только положительного результата.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" – "Рубин". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:00, не пропустите!