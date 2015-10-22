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    Шевченко: «Пока не чувствую себя готовым к тренерской работе»

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих впечатлениях от игры между киевским «Динамо» и «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов, за которой ему удалось понаблюдать в живую.

    - По вашему лицу было видно, что сюжет поединка вас захватил и увлек. Не представляли себя мысленно на поле? И если да - в футболке какой команды?

    - Я уже давно не представляю себя ни в какой футболке. Вот почему игру смотрел с точки зрения специалиста, который анализирует происходящее на поле, а не воспринимает матч сквозь призму эмоций.

    - С вашей точки зрения, такие игры, как с "Челси", показывают, что Сергей Ребров вырос как тренер?

    - Конечно! Вместе с ним выросла и команда, у нее появился запоминающийся игровой рисунок.

    - А у вас, наблюдая за матчами вроде этого, не возникает мысли стряхнуть пыль с полученного полгода назад тренерского диплома?

    - Не будем торопить события, всему свое время. Как только почувствую готовность к тренерской работе - вы сразу об этом узнаете.

    - Кстати, вам довелось пообщаться в этот приезд с теми же Моуринью и Терри?

    - Нет, я ни с кем из "Челси" не общался. Прилетел в Киев во вторник, посмотрел футбол, а в среду, вскоре после нашего с вами разговора, улетаю обратно.

    - Но в динамовскую-то раздевалку заглядывали?

    - Тоже нет. С Ребровым я пообщался на следующий день - по телефону.

    - И в завершение: чтобы сохранить шансы на выход из группы, динамовцам теперь обязательно надо побеждать на "Стэмфорд Бридж".

    - А я бы не сказал, что победа необходима им кровь из носу. Вот проигрывать нельзя ни в коем случае.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    22.10.2015 15:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 22 октября 2015, 18:57

      жена не разрешает он типичный подкаблучник

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