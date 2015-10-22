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    Халк в третий раз номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

    Нападающий «Зенита» Халк в третий раз из трех возможных попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Бразилец получал подобную номинацию и по итогам двух первых туров группового этапа.

    Помимо Халка в этот раз в список лучших также попали: Иван Ракитич («Барселона»), Хавьер Эрнандес («Байер»), Лукас Подольски («Галатасарай»), Виллиан («Челси»), Альваро Мората («Ювентус»), Софиан Фегули («Валенсия») и Джексон Мартинес («Атлетико»).

    Источник: УЕФА

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    22.10.2015 14:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      TRELL 23 октября 2015, 10:24

      Бомбит зелёный и это радует! Так держать.

      0
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      Рейтинг: +18

      funtik_ftp 23 октября 2015, 00:20

      Помнится мне, когда Халк перешёл в Зенит, Балотелли сказал, что про него (Халка) теперь можно забыть, и что весь футбольный мир о нём и не услышит...
      Где-ты, Марио????? )

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      Рейтинг: +167

      астраханец 22 октября 2015, 17:23

      Что то он разыгрался

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