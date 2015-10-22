Халк в третий раз номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Зенита» Халк в третий раз из трех возможных попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Бразилец получал подобную номинацию и по итогам двух первых туров группового этапа.

Помимо Халка в этот раз в список лучших также попали: Иван Ракитич («Барселона»), Хавьер Эрнандес («Байер»), Лукас Подольски («Галатасарай»), Виллиан («Челси»), Альваро Мората («Ювентус»), Софиан Фегули («Валенсия») и Джексон Мартинес («Атлетико»).