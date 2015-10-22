ПАОК – «Краснодар». Онлайн-трансляция

ПАОК в нынешнем розыгрыше Лиги Европы пока играет только вничью. «Краснодар» наоборот избегает подобных результатов. Сыграют ли греки в третью ничью подряд или чаша весов склонится в чью либо сторону, можно будет узнать сегодня в ходе очного противостояния этих команд в рамках третьего тура группового этапа.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ПАОК – "Краснодар". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 22:00, не пропустите!