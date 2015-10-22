Колосков: «Динамо» Киев не снимут с Лиги чемпионов»

Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что киевское «Динамо» не будет исключено из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов из-за инцидента, который произошел на фанатской трибуне динамовцев во время игры против лондонского «Челси».

«Я только сегодня узнал об инциденте, который произошел на трибуне в матче «Динамо» Киев – «Челси». Могу сказать, что «Динамо» не снимут с Лиги чемпионов, это исключено. Такого никогда не было и сейчас не будет. Мое мнение, что максимальное наказание, которое грозит Киеву, — это несколько матчей без зрителей. Скорее всего, одна игра и денежный штраф.

Не надо забывать, что старший брат президента «Динамо» Игоря Суркиса – Григорий Суркис, который является вице-президентом УЕФА. Он не допустит жестоких санкций против клуба, который возглавляет его брат. Очки в теории могут снять, но мне кажется, что этого не будет», - сказал Колосков.

Ранее сообщалось, что УЕФА наложит санкции на украинский клуб за избиение болельщиками команды темнокожих фанатов, находившихся на трибуне.