«Локомотив» - «Бешикташ». Онлайн-трансляция

«Локомотив», стартовавший на групповом этапе Лиги Европы с двух уверенных побед, в третьем туре примет на своем поле «Бешикташ». Хоть турки и по праву считаются «домашней» командой, просто с ними подопечным Игоря Черевченко вряд ли будет.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" – "Бешикташ". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!